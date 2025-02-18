Samsun'da Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Samsun'da, FETÖ'ye üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası olan firari hükümlü M.A. yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 20:41
Samsun'da Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Samsun'da FETÖ'ye Üye Olan Firari Hükümlü Tutuklandı

Samsun'da, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, firari hükümlüyü kent merkezinde belirlenen bir adreste tespit etti.

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan M.A., işlemleri için emniyete götürüldü. Hükümlünün, adalet önüne çıkarılması bekleniyor. Bu tür operasyonlar, terör örgütleriyle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bir kez daha gösteriyor.

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