Samsun'da Firari Hükümlü 9 Yıl 2 Ay Cezasıyla Yakalandı

Samsun'da Yakalanan Firari Hükümlü

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü A.C. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda başarılı oldu.

Uyuşturucu Suçundan Ceza Almıştı

Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan cezası kesinleşen A.C'yi belirlenen bir adreste tespit ederek gözaltına aldı. Yapılan işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine gönderilmek üzere hazırlık yapıldı.