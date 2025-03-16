Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı: 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Samsun'un Havza ilçesinde hırsızlık ve silahlı tehdit suçlarından aranan firari hükümlü 6 yıl 8 ay sonra yakalandı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 10:09
Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı: 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Samsun'da Hırsızlık ve Silahlı Tehdit Suçlarından Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Havza ilçesinde, hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve silahla tehdit suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan 38 yaşındaki S.K.'nın saklandığı adresi tespit etti.

Düzenlenen operasyon neticesinde, cezaevinden hastane kontrolü sırasında firar eden S.K., yakalanarak nöbetçi hakimliğe çıkarıldı ve ardından cezaevine gönderildi.

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