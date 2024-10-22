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Samsun'da Fıstık Yutma Olayı: 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Samsun'da 2 yaşındaki D.K., soluk borusuna fıstık kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Ailesi acil yardım istedi, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:08
Samsun'da Fıstık Yutma Olayı: 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Samsun'da Trajik Olay

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 2 yaşındaki D.K., evde fıstık yutması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi.

Ailece Panik Anı

D.K.'nin nefes almadığını fark eden ailesi hemen 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Son Müdahale Girişimleri

Sağlık ekipleri, bebeği hızla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Burada, bebeğin boğazındaki fıstık, Heimlich manevrası ile çıkarıldı. Ancak, yavrunun durumunun ciddiyeti nedeniyle entübe edilerek acil bir ameliyata alındı.

Üzücü Sonuç

Ne yazık ki, yapılan tüm müdahalelere rağmen D.K. kurtarılamadı. Bu olay, çocukların güvenliği konusunda bir kez daha önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

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