Samsun'da Gazze İçin Hayır Çarşısı Büyük İlgi Gördü

Samsun İl Müftülüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi destekli Gazze hayır çarşısı Batıpark Okçuluk Salonu'nda kuruldu; yüzlerce çeşit ürün satıldı, gelirler Gazze'ye gönderilecek.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:36
Samsun İl Müftülüğü tarafından, Samsun Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Batıpark Okçuluk Salonu'nda kurulan Gazze hayır çarşısı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Hayır çarşısında yüzlerce çeşit yemek satışa sunuldu; etkinlik alanında alışveriş yapanlar aynı zamanda Filistin'e destek mesajları verdi.

Türk Diyanet Vakfı Kadın Kolları ile İlkadım ve Atakum İlçe Müftülükleri tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı çarşıda, elde edilen gelirlerin Gazze'ye gönderileceği bildirildi.

Açılış Konuşmaları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş açılışta şunları söyledi: "Burada mazlumun yanında nasıl yer alınması gerektiğini, onlara nasıl sahip çıkılması gerektiğini görüyoruz. Bu, bizim inancımızın ve kültürümüzü yansıtıyor. Bizler hem inanç hem de kültür olarak her zaman çocukların, kadınların, yetimlerin, ezilmişlerin ve mazlumların yanında yer alan bir milletin evlatlarıyız"

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır ise "Hayır çarşımıza destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi ve etkinliklerin birlik ile dayanışma ruhunu güçlendirdiğini vurguladı.

Aile Şenliği

Etkinlik kapsamında "Birlikte Gülelim, Birlikte Güçlenelim" sloganıyla bir aile şenliği düzenlendi. Şenlikte geleneksel oyunlar, atölyeler, şişme oyun grupları ve Karagöz-Hacivat gösterisi yer aldı.

