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Samsun'da Gazze'ye Yardım İçin 'Hayır Çarşısı' Açıldı

Samsun'da Gazze'ye destek amacıyla kurulan 'Hayır Çarşısı', maddi yardım ve dayanışma için kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:18
Samsun'da Gazze'ye Yardım İçin 'Hayır Çarşısı' Açıldı

Samsun'da Gazze'ye Yardım İçin Yeni Bir Adım

Samsun, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yardım eli uzatıyor. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Samsun Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda açılan "Hayır Çarşısı", ihtiyacı olanlara umut olmayı hedefliyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Hayır Çarşısı'nda çeşitli ürünler, özellikle kıyafet, ayakkabı ve süs eşyaları, gönüllüler tarafından hazırlanan yiyeceklerle birlikte satışa sunuluyor. Gün boyu açık kalacak olan bu çarşıdan elde edilen gelir, Gazze'deki kadın ve çocuklara yardım için kullanılacak.

KADEM Temsilcisi Açıklamalarda Bulundu

KADEM Samsun Temsilcisi Senagül Şahin Sohum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'de büyük bir zulüm yaşanıyor. Yaklaşık 400 gündür devam eden bu durum, insanları kötü şartlarda yaşamaya zorlıyor. Biz de bu zulme dur demek için buradayız," dedi.

Vatandaşların Desteği Çağrısı

Sohum, vatandaşları Hayır Çarşısı'na davet ederek, "İnşallah bu yaraya ufak da olsa merhem olabiliriz. Elimizden sadece maddi yardım ve boykot geliyor," ifadelerini kullandı.

Önemli Katılımcılar

Hayır Çarşısı'nın açılışına İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'da, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye yardım amacıyla "Hayır Çarşısı" kuruldu. Kadın...

Samsun'da, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye yardım amacıyla "Hayır Çarşısı" kuruldu. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Samsun Temsilciliğince Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantlarda kıyafet, ayakkabı, süs eşyası ve gönüllüler tarafından yapılan yiyecekler satışa sunuldu.

Samsun'da, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye yardım amacıyla "Hayır Çarşısı" kuruldu. Kadın...

Samsun'da, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye yardım amacıyla "Hayır Çarşısı" kuruldu. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Samsun Temsilciliğince Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantlarda kıyafet, ayakkabı, süs eşyası ve gönüllüler tarafından yapılan yiyecekler satışa sunuldu.

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