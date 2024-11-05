Samsun'da 'Geleceğe Yön Veren Kadınlar' Programı

Samsun'da Kadın Girişimcilerin Gücü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın işbirliğiyle düzenlenen "Geleceğe Yön Veren Kadınlar" programı, kadının ekonomik alandaki rolünü güçlendirmek amacıyla Samsun'da gerçekleşti.

Özverili Çalışmalar ve Hedefler

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan programda açılış konuşmasını yapan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, kadınların gücüne olan inancı ve bunun desteklenmesinin önemini vurguladı. Öztürk, Türkiye'deki kadın istihdamının dünya ölçeğinde hâlâ yeterli olmadığını belirterek, "Eğitim, her alanda devam etmeli ve kadınlar kendilerini geliştirmelidir," şeklinde konuştu.

Girişimciliğin Önemi

TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ise, kadınların girişimcilik kültürünü benimsemeleri ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için çalıştıklarını ifade etti. Akyüz, "Kadınlar toplumsal değişimi etkileyebilmek için girişimcilikte kendilerini bulmalılar," dedi.

Valilik Destekleri

Samsun Valisi Orhan Tavlı, geçmişte TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile projeler gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, güçlü kadınlarla beraber bu tür projelerin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Eğitim ve İstihdam

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şehrin kadın-erkek eşitliğinde istenilen seviyeye ulaşamadığını ifade ederek, sanayi yatırımlarının artmasının kadının istihdamındaki rolünü güçlendireceğini söyledi.

Başarı Hikayeleri ve İşbirlikleri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle, 2024-2025 döneminin temasının "Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı" olarak belirlendiğini dile getirerek, destekledikleri projelerle 500'den fazla kadının istihdam edildiğini belirtti.

Girişimcilerden Tecrübeler

Açılışın ardından, girişimci kadınlar ve sektör temsilcileri, iş hayatındaki deneyimlerini paylaşarak birbirlerine destek olmanın önemine vurgu yaptılar. Katılımcılar, kadın girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi için birbirlerinden öğrenmenin ve dayanışmanın şart olduğunu ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Samsun'da "Geleceğe Yön Veren Kadınlar" programı düzenlendi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, programda konuşma yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Samsun'da "Geleceğe Yön Veren Kadınlar" programı düzenlendi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, programda konuşma yaptı.