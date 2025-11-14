Samsun'da Gelemen'de Kaza: Otomobil Bariyere Girdi, 3 Yaralı

Samsun Tekkeköy Gelemen'de sabah saatlerinde otomobilin kamyonete çarpıp bariyere girmesi sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:27
Sabah saatlerinde meydana gelen çarpışmada yaralananlar hastanelere kaldırıldı

Kazada, Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisi SAGİMAD Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Arga yönetimindeki 34 BTT 879 plakalı otomobil, önünde seyreden Yusuf Ayaydın idaresindeki 55 ASH 416 plakalı kamyonetin arka sağ kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak demir bariyere vurdu. Kazada otomobil sürücüsü Metin Arga, yanında bulunan Sevim Arga ve kamyonet sürücüsü Yusuf Ayaydın yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

