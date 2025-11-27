Samsun'da Geleneksel Oyunlar Yeniden Canlanıyor

Binlerce öğrenciye hem eğlence hem kültürel miras aktarımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki okullarda hayata geçirdiği "Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Oyunlar Etkinliği" ile binlerce çocuğa unutulmaz anlar yaşatıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje, gelecek nesillere geleneksel değerleri aktarmayı amaçlıyor.

Belediye, "Kültür ve Sanatın kalbi Samsun’da atıyor" mottosuyla 2025-2026 sezonunda düzenlediği programlar kapsamında öğrencilere hem eğitici hem eğlenceli deneyimler sunuyor. Etkinlikler sayesinde çocuklar, oyun kültürünü tanırken sosyal etkileşim ve fiziksel aktivite olanaklarını da artırıyor.

Program çerçevesinde öğrenciler; çuval yarışı, halat çekme, seksek, mendil kapmaca gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla buluşuyor. Etkinlikler sırasında öğrencilere çeşitli hediyeler veriliyor ve gün sonunda çocuklar, duygularını ve düşüncelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a iletmek üzere mektuplar yazıyor.

Yıl boyunca farklı okullarda devam edecek etkinlik takvimi kapsamında, 17 ilçedeki toplam 396 ilkokulta programlar düzenlenecek. Proje ile 100 bine yakın çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Etkinlikler Kasım ayında başladı ve 31 Mayıs 2026 tarihine kadar sürecek.

