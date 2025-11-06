Samsun'da genç kıza 2 yıl 6 ay hapis: Annesini bıçakla tehdit

Samsun'da genç kıza 2 yıl 6 ay hapis

Samsun'da güzellik merkezi sahibi Arzu Açıkgöz (47)'ün öldürülmesi soruşturması kapsamında, kızı Dila Açıkgöz (23)'ın daha önce annesini bıçakla tehdit ettiği iddiası mahkemeye taşındı.

Olayın detayları

20 Aralık 2024'te Atakum ilçesi Yeni Mahalle'deki evinde tabancayla öldürülen Arzu Açıkgöz'ün faili, sevgilisi Mert Okumuş olarak belirlendi. Okumuş, öldürdüğü kadının aracını alıp olay yerinden kaçarken polisin takibinden kurtulamayacağını anlayınca seyir halindeki araçta kendisini vurarak yaşamına son verdi.

Mahkeme süreci ve karar

Olaydan 3 gün sonra, vefat eden Arzu Açıkgöz'ün kardeşi Murat A. tarafından yapılan şikayet üzerine, Dila Açıkgöz hakkında annesini öldürülmeden 2 hafta önce bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle Samsun 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tanık ifadelerine göre annesini 'Seni öldüreceğim' diyerek bıçakla tehdit ettiği tespit edilen Dila Açıkgöz, mahkemece "öz annesini bıçakla tehdit etmek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezada indirim yapılmadı.

DİLA AÇIKGÖZ (23) VE ANNESİ ARZU AÇIKGÖZ (47)