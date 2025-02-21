Samsun'da Gençler Kar Yağışında Snowboard Keyfi Yaşıyor

Samsun'da Gençler Karla Kayak Yapmanın Tadını Çıkarıyor

Samsun'un Atakum ilçesinde, son iki gündür yoğun şekilde devam eden kar yağışı, gençlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı sokakta bazı gençler snowboard yaparak kışın keyfini çıkarıyor.

Kar Yağışı Yüksek Kesimlerde Etkili

Samsun'da etkili olan yağış, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaşmasına neden oldu. Atakum ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar, trafikte de zorluklar yaşattı. Özellikle buzlanma nedeniyle bir tırın yan dönmesi sonucu Nişantaşı Caddesi trafiğe kapandı ve çocuklarla gençler caddede kayarak eğlendi.

Gençlerin Kayak Tutkusu

Ellerinde naylon poşet, leğen ve kızaklarla sokağa çıkan çocuklar, eğlenceli dakikalar geçirirken, kayak eğitimi alan bazı gençler ise caddede snowboard yapmayı tercih etti. Beril Fidan üç yıldır kar beklediğini dile getirerek, "3 yıldır Samsun'a kar yağmasını bekliyordum, bugün yağdı. Çok eğlenceli, kayak yapıyoruz, çok mutluyum." dedi.

11 yaşındaki Salim Gürkan Kara ise bu anı dört gözle beklediklerini belirterek, "3 yıldır bu anı bekliyorduk. Doya doya kayak yapabiliyoruz. Annem, abim ve ben kayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bazı gençler, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı sokakta snowboard yaptı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bazı gençler, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı sokakta snowboard yaptı.