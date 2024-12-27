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Samsun'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda Bir Tutuklama

Samsun'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı, diğerleriyle ilgili süreç sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:43
Samsun'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda Bir Tutuklama

Samsun'da Göçmen Kaçakçılığına Karşı Operasyon

Samsun'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 25 Aralık tarihinde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalanan 3 organizatörden birinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığını, diğer 2 şüphelinin ise adliyeye sevk edildiğini açıkladı. Bu süreçte, adliyeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet yetkilileri, göçmen kaçakçılığına karşı kararlı mücadeleye devam edileceğini vurgulayarak, yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi için tüm imkanların seferber edileceğini ifade etti.

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