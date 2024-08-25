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Samsun'da Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı: Doğu ve Batı İçin Önlemler Alınmalı

Meteoroloji, Samsun'da gök gürültülü sağanağın etkisini artıracağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 18:48
Samsun'da Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı: Doğu ve Batı İçin Önlemler Alınmalı

Samsun'da Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun için önemli bir uyarıda bulundu. Şehrin doğu ve batısında etkisini sürdürecek olan gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor.

Doğu Bölgesi İçin Etkili Yağışlar

Yapılan meteorolojik açıklamalara göre, Samsun'un doğusunda beklenen gök gürültülü sağanak, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli bir şekilde etkisini sürdürecek. Bu durumun saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Batı Bölgesindeki Beklentiler

Samsun'un batı bölgesinde ise gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinde başlayıp, gece yarısına kadar yerel şiddette devam etmesi öngörülüyor. Bu süreçte etkili olan sağanak, yer yer çok kuvvetli olabilir.

Alınması Gereken Önlemler

Meteoroloji, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi durumlardan dolayı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, hava koşullarını dikkate alarak gerekli önlemleri almalıdır.

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