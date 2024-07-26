Samsun'da Gümrük Kaçağı 32 Lüks Araç Motoru Ele Geçirildi

Samsun'un Tekkeköy İlçesinde Gümrük Kaçağı Motor Operasyonu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı otomobil motorlarına yönelik bir operasyon düzenledi.

Kaçak Motorlar Piyasa Değeri ile Dikkat Çekti

Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, yurt dışından kaçak yollarla getirilen araç motorlarının tüm ya da parça halinde satışı yapıldığı anlaşıldı. Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi’nde yer alan bir oto yedek parçası satan iş yerinde gerçekleştirilen arama ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan evrak kontrollerinde, toplam piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 32 lüks otomobil motoru ele geçirildi.

Gözaltı ve Yasal İşlem Süreci Başlatıldı

Olayla ilgili M.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen motorlar ise İl Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 32 otomobil motoru ele geçirildi.