Samsun'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'da Kazada 4 Yaralı

Havza ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, sonuç olarak 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Ortaklar Mahallesi civarında gerçekleşti. Okan Türgeç yönetimindeki 06 ZG 499 plakalı otomobil, Sezer Oktay (20) tarafından sürülen 55 H 6254 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza anında Oktay'ın yanında bulunan Abdurrahim Korkmaz (19), Kadir Demirbilek (20) ve Erkan İğci (17) yaralandı.

Yaralıların Durumu

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onları Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza ile ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.