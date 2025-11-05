Samsun'da Hatalı Dönüş Kazası: 2 Yaralı

Kaza ve yaralanmalar

Kaza, saat 10.30 sıralarında İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Cumhuriyet Meydanı Dış Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.Y. (68) idaresindeki 55 SF 646 plakalı hafif ticari araç, yolun sağında yolcu bıraktıktan sonra en sol şeride geçmek istedi. Bu sırada Atakum yönüne seyir halinde olan K.Y.D. (22) yönetimindeki 55 APD 646 plakalı motosiklet, önüne çıkan hafif ticari araca yandan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüzünde cam kırığı yaraları bulunan araç sürücüsü Y.Y. ise tedaviyi kabul etmedi.

Soruşturma ve işlemler

Polis ekipleri, muayenesi bulunmadığı tespit edilen hafif ticari araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

