Samsun'da Hayvan Otlatırken Elektrik Akımına Kapılan 47 Yaşındaki Satılmış Keskin Öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde hayvan otlatırken elektrik akımına kapılan 47 yaşındaki Satılmış Keskin hayatını kaybetti; jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 00:03
Olayın Detayları

Olay, Bafra ilçesi Hüseyinbeyli Mahallesi Büyükyazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Satılmış Keskin sabah saatlerinde hayvan otlatmak için evinden çıktı.

Akşam olmasına rağmen Keskin eve dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Keskin, elektrik direği yanında her iki elinde elektrik kablosu tutarken sırt üstü hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri, Satılmış Keskin'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cansız bedeni Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Keskin, ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

