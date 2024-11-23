Samsun'da Hayvana Cinsel Saldırı İddiasıyla Tutuklama

Samsun'da Hayvana Cinsel Saldırı İddiasıyla Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, köpeğe cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 76 yaşındaki M.A. tutuklandı. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanlara yönelik istismar ve eziyet suçlarını önlemek amacıyla harekete geçti.

Bu kapsamda, şüpheli M.A., köpeğe cinsel saldırı iddiası ile gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un Bafra ilçesinde "köpeğe cinsel saldırı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde "köpeğe cinsel saldırı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.