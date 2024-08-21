Samsun'da Hırsızlık Operasyonu: İki Kadın Tutuklandı

Samsun'da Hırsızlık Operasyonu

Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, bir evden para ve altın çaldıkları iddia edilen iki kadın tutuklandı. Olay, Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir ikamette gerçekleşti.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu, hırsızlık ihbarı üzerine hemen harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, evden çıktıkları esnada S.Y. (34) ve F.Y. (34) isimli şüpheliler yakalandı.

Ele Geçirilen Mallar ve Adli Süreç

Yakalanan kadınların, çaldıkları 1600 lira ve 3 adet altın yüzüğü evden çıkarken üzerinden attıkları ortaya çıktı. Ele geçirilen değerli eşyalar, çalınan ev sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikametten para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 kadın, evden çıkarken yakalandı.