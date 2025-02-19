Samsun'da Hırsızlık Zanlısı, Mahkeme Sırasında Başka Suçunu İtiraf Etti

Samsun'da Hırsızlık İtirafı Şok Etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde, evden hırsızlık suçundan yargılanan S.Y. isimli kadın, mahkeme salonunda yaptığı itirafla dikkatleri üzerine çekti.

Edinilen bilgilere göre, 2 Ocak 2024 tarihinde İlkadım ilçesinde bir evden yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan zanlı, duruşma sırasında 18 Şubat'ta ele geçirilen altınların 30 bin liralık kısmını, Kışla Mahallesi Kokulu Sokak’taki farklı bir ikametten çaldığını kabul etti.

İtirafın Ardından Gözaltı Kararı

Bu önemli itirafın ardından, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, duruşma sonrasında S.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, emniyette yapılan sorgulamasında toplamda 64 suç kaydına sahip olduğu öğrenildi.

Hırsızlık olaylarının artış gösterdiği bu dönemde, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya ve güvenlik önlemlerini artırmaya çağırıyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde evden hırsızlık suçundan yargılanan kadın, mahkemede başka bir ikametten hırsızlık yaptığı itirafında bulununca gözaltına alındı.