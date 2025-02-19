Samsun'da Hırsızlık Zanlısı, Mahkemede Başka Suçunu İtiraf Etti

Samsun'da Hırsızlık Davası: İtiraf Şok Etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde, evden hırsızlık suçundan yargılanan bir kadın, mahkemede yaptığı itirafla gündeme bomba gibi düştü. 2 Ocak 2024 tarihinde İlkadım ilçesinde bir ikametten çalınan yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla ilgili tutuksuz yargılanan S.Y., mahkemede 18 Şubat tarihinde ele geçirilen altınların 30 bin lira değerinde bir kısmını, Kışla Mahallesi Kokulu Sokak'taki farklı bir ikametten çaldığını açıkladı.

Olayın Ardından Gözaltına Alındı

Mahkeme sırasında yapılan bu itiraf, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. İtirafın ardından duruşma sonrası S.Y., yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı hakimlikce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dikkat Çeken Suç Kaydı

S.Y.'nin 64 farklı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Bu durum, mahkemelerdeki hırsızlık vakalarının ne denli karmaşık bir hal aldığını gözler önüne seriyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde evden hırsızlık suçundan yargılanan kadın, mahkemede başka bir ikametten hırsızlık yaptığı itirafında bulununca gözaltına alındı.