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Samsun'da İbn-i Sina'ya Saygı Paneli Düzenlendi

Samsun'da gerçekleştirilen panelde, İbn-i Sina'nın tıp ve bilim alanındaki etkileri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 19:20
Samsun'da İbn-i Sina'ya Saygı Paneli Düzenlendi

Samsun'da "İbn-i Sina'ya Saygı Paneli" Düzenlendi

Samsun, İbn-i Sina Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, panelin açılışında yaptığı konuşmada İbn-i Sina'nın Türk İslam düşüncesinin önemli figürlerinden biri olduğunu ifade etti.

İbn-i Sina'nın Bilgi Birikimi

Mustafa Uras, İbn-i Sina'nın yalnızca İslam dünyasında değil, aynı zamanda global anlamda sağlık, tıp, felsefe ve astronomi gibi alanlarda derin bir etki yarattığını vurguladı. Uras, "Onun bilgi birikimi ve vizyonu, hem dönemindeki hem de sonrasındaki birçok araştırmacıyı etkilemiştir. İbn-i Sina'nın 'El-Kanun fi't-Tıb' eseri, tıp tarihinde bir dönüm noktası yaratmış ve yüzyıllar boyunca önemli bir referans kaynağı olmuştur," dedi.

Modern Tıbbın Temelleri

İbn-i Sina'nın hastalıklara karşı geliştirdiği yöntemlerin, modern tıbbın temellerinin atılmasına önemli katkılarda bulunduğunu belirten Uras, bu bilgilere erişimin, gelecekte sağlık alanında daha sağlam adımlar atılmasına rehberlik edeceğini dile getirdi.

Farkındalık Oluşturma Çabaları

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, Orta Çağ'dan bu yana Avrupa'da tıp fakültelerinde İbn-i Sina'nın eserlerinin okutulduğunu belirterek, "İbn-i Sina'nın 200'den fazla eseri mevcuttur. Yeni neslin, İbn-i Sina'nın bir bin yıl önceki felsefi ve tıbbi perspektifini anlaması büyük önem taşıyor. Her yıl onun farkındalığını artırmak için çalışmalar yapacağız," diye konuştu.

Panelin İçeriği ve Eğitimciler

Samsun Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve ASKON Samsun Şubesi işbirliğiyle düzenlenen panelin moderatörlüğünü OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler üstlendi. Panelde, OMÜ Türk İslam Düşünce Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Demir ve Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sude Hatun Aktimur İbn-i Sina'nın hayatı üzerine sunumlar gerçekleştirdi.

Samsun'da, İbn-i Sina Haftası dolayısıyla "İbn-i Sina'ya Saygı Paneli" gerçekleştirildi. Samsun...

Samsun'da, İbn-i Sina Haftası dolayısıyla "İbn-i Sina'ya Saygı Paneli" gerçekleştirildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen panelde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Samsun'da, İbn-i Sina Haftası dolayısıyla "İbn-i Sina'ya Saygı Paneli" gerçekleştirildi. Samsun...

Samsun'da, İbn-i Sina Haftası dolayısıyla "İbn-i Sina'ya Saygı Paneli" gerçekleştirildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen panelde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

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