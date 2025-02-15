Samsun'da İHH'dan 'Yetim Dayanışma Gecesi' Etkinliği

Samsun'da 'Yetim Dayanışma Gecesi' Düzenlendi

Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 'Yetim Dayanışma Gecesi' düzenledi. Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Erol Olçok Konferans Salonu'nda 'Yetim Gülsün Diye' sloganıyla gerçekleştirildi.

İHH'nın Yetim Sponsorluk Programı

Etkinlikte, yetim sponsorluk programı tanıtılarak, Samsun İHH Başkanı Mustafa Yeşil katılımcılara hitap etti. Yeşil, İHH'nın 43 ülkede yaklaşık 140 bine yakın yetimi sponsorlar aracılığıyla düzenli olarak desteklediğini belirtti. Aylık 800 liralık bağışlarla sponsorların bir yetimin yaşamına dokunabileceğini vurguladı.

Bağışçıların Önemi ve Teşekkür

Yeşil, 'Samsun İHH olarak yaptığımız çalışmalar arasında en hayırlı olanı bu' şeklinde düşünerek tüm sponsorlarına ve yetimler için bir araya gelen herkese teşekkür etti.

Sponsorlar ve Destekçiler İçin Teşekkür

Yeşil, ayrıca, 'Dünyanın bir köşesinde bir yetimin gülümsemesinden başka bir şey bilmiyorum.' ifadelerini kullanarak, sponsor ve bağışçılara olan minnettarlığını dile getirdi. 'Bütün mazlumlara destek olmaya devam edeceğiz' diyerek sözlerini tamamladı.

Etkinlikte Video Gösterimi ve Destekler

Programda video gösteriminin ardından, yetim destekçileri tarafından sponsorluğun önemi vurgulanarak çeşitli konuşmalar yapıldı. Etkinlik sonunda katılımcılar, kurulan stantlarda yetimler yararına destek sağladılar.

Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Şehit Erol Olçok Konferans Salonu'nda "Yetim Dayanışma Gecesi" düzenlendi. Samsun İHH Başkanı Mustafa Yeşil, etkinlikte konuşma yaptı.

Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Şehit Erol Olçok Konferans Salonu'nda "Yetim Dayanışma Gecesi" düzenlendi. Samsun İHH Başkanı Mustafa Yeşil, etkinlikte konuşma yaptı.