Samsun'da İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Alışveriş Şenliği Yapıldı

Samsun'da İhtiyaç Sahibi Çocuklara Destek İçin Alışveriş Şenliği

Samsun'da Mutluluğun Kanatları Derneği tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar yararına bir alışveriş şenliği düzenlendi. Etkinlik, Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Şenliğin Amacı ve Katılımcılar

Etkinlikte, çeşitli firmalardan alınan ve kadınların hazırladığı ürünler tanıtılarak satıldı. Elde edilen gelir, kırsal kesimdeki ihtiyaç sahibi çocukların yanı sıra lösemili, down sendromlu ve engelli çocuklar için kullanılacak.

Dernek Başkanı'nın Açıklamaları

Dernek Başkanı Burcu Keskin, şenliğe 40 firmanın katıldığını ve güzel bir dayanışma örneği sergilendiğini belirterek, "Bağışlarla bir köy okulundaki çocuklara bot ve mont alarak yılbaşı etkinliği gerçekleştirmek istiyoruz. Çocuklar için kurulmuş bir derneğiz, amacımız çocuklara dokunmak. Bu etkinlik sonunda da çocuklara dokunacağız," dedi.

Yiyecek Satışı ve Bağışlar

Kentteki bir firmanın sahibi Beyhan Çakır da şenlikten elde edecekleri tüm geliri ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlayacaklarını ifade ederek, arkadaşlarıyla birlikte çeşitli yiyecekler hazırlayıp satışa sunduklarını aktardı.

Şenliğin Tarihi

Alışveriş şenliği, 22 Aralık Pazar günü sona erecek.