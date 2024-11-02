Samsun'da İki Kez Otomobilini Yakan Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Yangın Girişimi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Şabanoğlu Mahallesi'nde yaşayan M.A., otomobilini yakmaya yönelik iki girişimde bulundu.

İlk Yangın Girişimi

M.A., 61 ED 774 plakalı aracına yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Çevredeki vatandaşlar, durumu fark edip yangını söndürmek için müdahale etti.

Polis Olay Yeri İhlali

Bölgeye gelen polis ekiplerinin aracının camını kıran M.A., "genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarıyla adli işlem yapıldı.

İkinci Girişim ve İtfaiye Müdahalesi

M.A., daha sonra Kutlukent Bulvarı'nda otomobilini tekrar yakmaya çalıştı. Olay yerine intikal eden polis ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı, fakat otomobilde hasar oluştu.

Gözaltına Alınma

Olaylar sonrasında M.A. gözaltına alındı ve ilgili yetkililere teslim edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki kez otomobilini yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar meydana geldi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki kez otomobilini yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar meydana geldi.