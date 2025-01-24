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Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Samsun-Ankara yolu Sarıışık mevkisinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 14:34
Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kazanın Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldiği öğrenildi.

İbrahim D. (49) yönetimindeki 60 FK 402 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 55 LL 469 plakalı otomobil, Sarıışık mevkisindeki kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden İbrahim D. ile eşi Berna D. (42) ve kızı Emine Sena D. (13) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine hızlıca sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındığını bildirdi. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

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