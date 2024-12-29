Samsun'da İki Otomobilin Çarpışması: 3 Yaralı

Samsun'da Otomobil Kazası: Üç Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu toplamda 3 kişi yaralandı. Olay, Altınyaprak Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı Dr. Sadık Ahmet Sokak'ta gerçekleşti.

Kaza Detayları

25 yaşındaki Satıcan G. yönetimindeki 55 AAT 508 plakalı otomobil, 26 yaşındaki Batuhan Ş tarafından sürülen 55 ABL 672 plakalı araçla çarpıştı.

Acil Müdahale

Olayın ardından hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri kaza yerine intikal etti. Yaralanan sürücülerden Satıcan G. ve aracındaki Recep G. (31) ile diğer otomobildeki Esin A. (26) sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın nedeni ise polis ekipleri tarafından araştırılmaktadır.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.