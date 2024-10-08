Samsun'da İnşaattan Düşen Bekçi Ağır Yaralandı

Samsun'da İnşaat Kazası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, inşaatta meydana gelen bir kaza sonucu mahalle bekçisi Adem Akgül, ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan Akgül, Kirazbucağı Mahallesi'nde bir inşaatta arkadaşına yardım etmek üzere çalışıyordu. Bu sırada 4 metre yükseklikten düşerek ciddi şekilde yaralandı.

Sağlık Durumu

Olayın ardından hemen bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Adem Akgül, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından, durumu kritik olduğu için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.