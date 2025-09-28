Samsun'da İplik Rulolarına Gizlenmiş 204,07 gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun İlkadım'da iplik rulolarına gizlenmiş 204,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi; Y.G. gözaltına alındı, hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 13:15
Samsun'da İplik Rulolarına Gizlenmiş 204,07 gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da İplik Rulolarına Gizlenmiş 204,07 gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Operasyon ve Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, iplik rulolarının içine saklanmış halde 204,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayda, şüpheli olarak durdurulan Y.G. (56)'nin taşıdığı rulolarda yapılan aramada söz konusu maddeler bulundu.

Operasyonu yürüten birimler arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yer aldı.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iplik rulolarının içine gizlenmiş 204,07 gram sentetik uyuşturucu ele...

Samsun'un İlkadım ilçesinde iplik rulolarının içine gizlenmiş 204,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iplik rulolarının içine gizlenmiş 204,07 gram sentetik uyuşturucu ele...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kurum: Kütahya Simav'daki 5,4 Büyüklüğündeki Depremde Olumsuzluk Bildirilmedi
2
4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali Finalistleri Açıklandı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler'e taziye mesajı
4
Kars Hapanlı'da Kullanılmayan Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
5
İsrail Ordusu Kuneytra'da Sayda Köyüne Baskın Düzenledi
6
Turistik Karaelmas Ekspresi Çankırı'ya Uğradı
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kütahya Simav depremi için geçmiş olsun mesajı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı