Samsun'da İplik Rulolarına Gizlenmiş 204,07 gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Operasyon ve Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, iplik rulolarının içine saklanmış halde 204,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayda, şüpheli olarak durdurulan Y.G. (56)'nin taşıdığı rulolarda yapılan aramada söz konusu maddeler bulundu.
Operasyonu yürüten birimler arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yer aldı.
Gözaltına alınan zanlı hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
