Samsun'da İş Yerinin Bodrumunda 42 Yaşındaki Ö.E. İple Asılı Ölü Bulundu

Samsun'da iş yerinin bodrumunda ölü bulundu
İlkadım Anadolu Mahallesi'nde 42 yaşındaki Ö.E. ipte asılı halde bulundu
Olay, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Ö.E., bir iş yerinin bodrum katında iple asılı halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ö.E.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
42 YAŞINDAKİ ÖMÜR ETLİ, BİR İŞYERİNİN BODRUM KATINDA İPLE ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU.