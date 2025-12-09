DOLAR
Samsun'da İş Yerinin Bodrumunda 42 Yaşındaki Ö.E. İple Asılı Ölü Bulundu

Samsun İlkadım'da 42 yaşındaki Ö.E., bir iş yerinin bodrum katında iple asılı halde ölü bulundu; cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 23:10
Samsun'da iş yerinin bodrumunda ölü bulundu

İlkadım Anadolu Mahallesi'nde 42 yaşındaki Ö.E. ipte asılı halde bulundu

Olay, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Ö.E., bir iş yerinin bodrum katında iple asılı halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ö.E.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

