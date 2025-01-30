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Samsun'da İzinsiz Çakar Tertibatına 276 Bin Lira Ceza

Samsun'da, izinsiz çakar tertibatı bulunan araç sürücüsü ve sahibine toplam 276 bin lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:29
Samsun'da İzinsiz Çakar Tertibatına 276 Bin Lira Ceza

Samsun'da Çakar Tertibatlı Araca Cezalar Kesildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü, izinsiz çakar tertibatı kullanılan bir aracın sürücüsü ile sahibine toplam 276 bin 344 lira para cezası uyguladı.

Olay, Samsun'da yapılan trafik uygulaması sırasında meydana geldi. Emniyet ekipleri, çakar lamba ile seyir halindeki aracı durdurdu. Araç sürücüsü T.D. ile aracın sahibi, yetkisiz çakar tertibatı kurmaktan Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 138 bin 172 lira para cezası aldı.

Ayrıca, bu araç 30 gün müddetle trafikten men edildi. Aracın çakar lamba tertibatı söküldü ve sürücünün ehliyetine de 30 günlüğüne el konuldu.

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