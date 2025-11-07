Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da jandarmadan iki ayrı silah ve uyuşturucu operasyonu

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ve İlkadım ilçelerinde düzenlediği iki ayrı operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Ayvacık'ta meskun mahalde silahla ateş iddiası sonrası arama

Ayvacık'ta 4 şahsın meskun mahalde havaya silahla ateş ettikleri tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Aramalarda 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 779 adet mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

İlkadım'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon

İlkadım ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada, bir şahsın iş yeri ve evinde arama yapıldı. Aramalarda bin 42 adet sentetik ecza ve 127 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

