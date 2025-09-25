Samsun'da Kaçak Avlanan 5 Ton Midye Ele Geçirildi

Deniz Limanı ekipleri Atakum'da iki kamyonete operasyon düzenledi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde kaçak avlandığı belirlenen midyelere el konuldu.

Atakum ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 2 ton 200 kilo midye bulunurken, başka bir kamyonette de 2 ton 800 kilo midye ele geçirildi. Böylece toplam ele geçirilen midye miktarı 5 ton oldu.

Ele geçirilen midyeler, doğal dengenin korunması amacıyla yeniden denize bırakıldı.

Operasyonda araç sürücülerine Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 75 bin 540 lira, fazla tonaj ve diğer ihlallerden de 113 bin 463 lira olmak üzere toplam 189 bin 3 lira idari para cezası uygulandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, minibüslerde kaçak avlandığı belirlenen 5 ton midye ele geçirildi.