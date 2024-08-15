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Samsun'da Kaçak Etik Alkol Operasyonu

Samsun'un Terme ilçesinde 2 bin 652 litre etil alkol ele geçirildi; bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 20:16
Samsun'da Kaçak Etik Alkol Operasyonu

Samsun'da Etil Alkol Operasyonu

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda büyük miktarda kaçak etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin yüksek miktarda sahte içki üreterek piyasaya sürmeyi planladığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Arama Sonuçları

Ekipler, belirlenen adreste gerçekleştirdikleri aramalarda toplam 2 bin 652 litre etil alkol buldu. Ele geçirilen alkol ile ilgili olarak H.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

Yasal Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Operasyon, kaçak içki üretimi ve ticaretine karşı kararlılıkla sürdürdüklerini gösteriyor.

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 652 litre etil alkol ele geçirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 652 litre etil alkol ele geçirildi.

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