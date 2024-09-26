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Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Tekkeköy'de yapılan operasyonda 320 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:29
Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Samsun'da Etil Alkol Kaçakçılığına Geçit Yok

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen geniş kapsamlı kaçakçılık operasyonu neticesinde 320 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haksız Kazanç Araştırmaları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, haksız kazanç elde etmek amacıyla hareket eden ve halk sağlığını tehlikeye atan kişilerin yakalanması için çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede, piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanlar hedef alındı.

Operasyonun Ayrıntıları

Ekipler, takip edilen bir otomobili Samsun-Ordu kara yolunda bulunan uygulama noktasında durdurdu. Araçta gerçekleştirilen arama sırasında toplamda 320 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltında İki Şüpheli

Operasyon kapsamında M.Y. (44) ve Y.Z.E. (53) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Kaçakçılıkla Mücadele Sürecek

Yetkililer, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirtiyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 320 litre etil alkol ele...

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 320 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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