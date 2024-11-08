DOLAR
34,36 -0,4%
EURO
37 0,3%
ALTIN
2.985,24 -0,37%
BITCOIN
2.614.039,83 0,51%

Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu: 11 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 11 bin litre etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 15:11
Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu: 11 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu, toplamda 11 bin 9 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar ve Adli Süreç

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışan şahısları tespit etmek amacıyla başlattıkları çalışmalarda, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Bu operasyonda, bir kamyon ve kamyonette yapılan aramalarda; 13 bin 50 alkol aroması, 2 şişe alkollü içki, 6 cep telefonu ve 4 cep telefonu şarj aleti ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, Y.Z.E. (53) ve M.Y. (42) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.A. (48) ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İLGİLİ HABERLER

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025'te Su Krizi Kapıda: Uzmanlar Uyarıyor
2
Elazığ'da Deprem Alarmı
3
Sudan'daki İç Savaş Dünyanın En Büyük Krizlerinden Biri
4
Türkiye'de Çocukların Ekran Süreleri Alarm Veriyor
5
Gazze'deki Hastanede Hayatlar Tehlikede
6
2025 Yılı Bütçesi Üzerine Tartışmalar
7
Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Yapay Zeka Uygulamaları Tartışıldı

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi