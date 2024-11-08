Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu: 11 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu, toplamda 11 bin 9 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar ve Adli Süreç

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışan şahısları tespit etmek amacıyla başlattıkları çalışmalarda, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Bu operasyonda, bir kamyon ve kamyonette yapılan aramalarda; 13 bin 50 alkol aroması, 2 şişe alkollü içki, 6 cep telefonu ve 4 cep telefonu şarj aleti ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, Y.Z.E. (53) ve M.Y. (42) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.A. (48) ise adli kontrol şartıyla salıverildi.