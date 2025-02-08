Samsun'da Kaçak İçki Operasyonunda Bir Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonu sonucunda H.K. (60) isimli bir şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçak içki satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu çerçevede ekipler, İlkadım ilçesinde bir tekel bayisi işleten H.K.'nin iş yerinde operasyon düzenledi.

Yapılan arama sırasında; 109 içki kiti, 45 litre etil alkol ve 17,5 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.