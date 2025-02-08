DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.459.563,38 -0,47%

Samsun'da Kaçak İçki Operasyonunda Bir Şüpheli Gözaltında

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 60 yaşındaki bir zanlı yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:15
Samsun'da Kaçak İçki Operasyonunda Bir Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonu sonucunda H.K. (60) isimli bir şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçak içki satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu çerçevede ekipler, İlkadım ilçesinde bir tekel bayisi işleten H.K.'nin iş yerinde operasyon düzenledi.

Yapılan arama sırasında; 109 içki kiti, 45 litre etil alkol ve 17,5 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Motosiklet Kazasında Polis Memuru Hayatını Kaybetti
2
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
3
MHP'li Yalçın'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'İmamoğlu'nun İhtirasları Gündemi Belirliyor'
4
Hamas: İsrail Hapishanelerindeki Esirlerin Sağlık Durumu Kötüleşiyor
5
BAE, Fransa'daki Yapay Zeka Kampüsüne 30 Milyar Avro Yatırım Yapacak
6
Amasya'da Kauçuk Yüklü Tırda 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Tarım Bakanı Yumaklı'dan CHP Lideri Özel'e Filistin Yanıtı

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!