Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Samsun'da Kaçak Kazı Operasyonu

Samsun'un Alaçam ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, izinsiz kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine harekete geçerek çalışma başlattı.

Şüphelilerin Kimlikleri ve Ele Geçirilen Eşyalar

Jandarma ekipleri, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, İ.Ş. (45), A.S. (56), S.H. (59), T.A. (60) ve İ.H. (60) isimli zanlıları suçüstü yakaladı. Kazı alanında yapılan aramalarda, yer altı görüntüleme cihazı, el dedektörü, 2 kazma ve 3 kürek ele geçirildi.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde kaçak kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı. Kazı alanında, yer altı görüntüleme cihazı, el dedektörü, 2 kazma ve 3 kürek ele geçirildi.