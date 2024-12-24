Samsun'da Kaçak Kazı Yapan İki Şahıs Suçüstü Yakalandı

Samsun'da Kaçak Kazı Operasyonu
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu suçüstü yakalandı.
İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinde gerçekleştirdikleri önleyici kolluk devriyesi sırasında, iki kişinin boş alanda kazı yaptıklarını fark etti.
Bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, kazanın yapıldığı alanda 2 levye, kazma, kürek, balta, 3 metre uzunluğunda çelik halat, 2 demir keski, demir testere, 3 metre bez halat ve çekiç ele geçirdi.
Suçüstü yakalanan C.K. (30) ve S.O. (27), ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.