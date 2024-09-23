DOLAR
34,15 -0,15%
EURO
38,01 0,33%
ALTIN
2.878,98 -0,16%
BITCOIN
2.165.649,52 -0,41%

Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: İki Gözaltı

Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 14:11
Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: İki Gözaltı

Samsun'da Kaçak Silah Ticareti İddiasıyla İki Gözaltı

Samsun'da gerçekleştirilen bir operasyonda, kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla H.K. (52) ve Y.K. (62) isimli iki zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir uygulama noktasına girmemek için güzergah değiştirerek dikkat çeken şüpheli bir aracı takip etti.

Şüpheli Araçta Yapılan Arama

Yapılan durdurma işleminin ardından aracın içinde geniş çaplı bir arama yapıldı. Bu arama sonucunda 15 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca namlusu, 4 tabanca sürgüsü, toplu tabanca gövdesi, namlu açmada kullanılan bir matkap ucu, yiv set açma aparatı, 2 icra mili, 2 icra yayı, sürgü tutucu ve 55 tabanca parçası ele geçirildi.

Gözaltı Süreci

Ele geçirilen bu malzemelerle birlikte, H.K. ve Y.K. emniyete götürülerek işlemlerine başlanıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına...

Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı. Takip sonucunda durdurulan araçta arama yapan ekipler, 15 ruhsatsız tabanca, ⁠8 tabanca namlusu, ⁠4 tabanca sürgüsü, toplu tabanca gövdesi, namlu açmada kullanılan matkap ucu, yiv set açma aparatı, ⁠2 icra mili, ⁠2 icra yayı, sürgü tutucu ile ⁠55 tabanca parçası tabanca ele geçirdi.

İLGİLİ HABERLER

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: İki Gözaltı
2
Karadeniz'de Palamut Fiyatları 150 Liraya Yükseldi
3
Eyüpsultan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı
4
Ümraniye'de Şehit Polis Olayında Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
5
Ailevi Hiperkolesterolemi: Erken Tespit Hayat Kurtarır
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı
7
Malatya'da Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı