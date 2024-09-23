Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: İki Gözaltı

Samsun'da Kaçak Silah Ticareti İddiasıyla İki Gözaltı

Samsun'da gerçekleştirilen bir operasyonda, kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla H.K. (52) ve Y.K. (62) isimli iki zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir uygulama noktasına girmemek için güzergah değiştirerek dikkat çeken şüpheli bir aracı takip etti.

Şüpheli Araçta Yapılan Arama

Yapılan durdurma işleminin ardından aracın içinde geniş çaplı bir arama yapıldı. Bu arama sonucunda 15 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca namlusu, 4 tabanca sürgüsü, toplu tabanca gövdesi, namlu açmada kullanılan bir matkap ucu, yiv set açma aparatı, 2 icra mili, 2 icra yayı, sürgü tutucu ve 55 tabanca parçası ele geçirildi.

Gözaltı Süreci

Ele geçirilen bu malzemelerle birlikte, H.K. ve Y.K. emniyete götürülerek işlemlerine başlanıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı. Takip sonucunda durdurulan araçta arama yapan ekipler, 15 ruhsatsız tabanca, ⁠8 tabanca namlusu, ⁠4 tabanca sürgüsü, toplu tabanca gövdesi, namlu açmada kullanılan matkap ucu, yiv set açma aparatı, ⁠2 icra mili, ⁠2 icra yayı, sürgü tutucu ile ⁠55 tabanca parçası tabanca ele geçirdi.