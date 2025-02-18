Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 300 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonu kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçak tütün ve sigara ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalar neticesinde toplamda 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Bu tür operasyonlar, kaçakçılıkla mücadele kapsamında sürek­lik arz eden bir öneme sahip. Yetkililer, kaçak tütün ve sigara ticaretine karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini açıkladı.