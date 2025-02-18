Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 300 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 20:48
Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 300 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonu kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçak tütün ve sigara ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalar neticesinde toplamda 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Bu tür operasyonlar, kaçakçılıkla mücadele kapsamında sürek­lik arz eden bir öneme sahip. Yetkililer, kaçak tütün ve sigara ticaretine karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Zanlı Tutuklandı
2
Diyarbakır'da Düğün Salonunda Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
3
Uluslararası Af Örgütü'nden Fransa'daki Başörtüsü Yasağına Sert Tepki
4
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Kar Yağışı Hazırlıkları Tamamlandı
5
Çorum'da Eğitime Kar Engeli: 19 Şubat'ı Tatil İlan Edildi
6
Sadakataşı Derneği, Gazze'deki Yıkılan Anaokulunu Yeniden İnşa Edecek
7
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, IKBY Başbakanı Barzani ile Enerji Görüşmesi Yaptı

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek