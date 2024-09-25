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Samsun'da Kaçak Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı, önemli miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:42
Samsun'da Kaçak Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Samsun'un merkez ilçeleri İlkadım ve Atakum'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair aldığı ihbarlar üzerine harekete geçti.

Eş Zamanlı Operasyonlar

Ekiplere ait özel birimler, İlkadım ve Atakum'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Bu baskınlar sırasında yapılan aramalarda;

  • 218 adet uyuşturucu hap
  • 110 gram sentetik ecza
  • 18 gram sentetik uyuşturucu
  • 3 ruhsatsız tabanca
  • 1 adet kurusıkı tabanca
  • 55 adet tabanca fişeği

ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Zanlılar ve Cezaları

Operasyonun ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerden birinin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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