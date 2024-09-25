Samsun'da Kaçak Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Samsun'un merkez ilçeleri İlkadım ve Atakum'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair aldığı ihbarlar üzerine harekete geçti.

Eş Zamanlı Operasyonlar

Ekiplere ait özel birimler, İlkadım ve Atakum'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Bu baskınlar sırasında yapılan aramalarda;

218 adet uyuşturucu hap

110 gram sentetik ecza

18 gram sentetik uyuşturucu

3 ruhsatsız tabanca

1 adet kurusıkı tabanca

55 adet tabanca fişeği

ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Zanlılar ve Cezaları

Operasyonun ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerden birinin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.