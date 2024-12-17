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Samsun'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da yapılan operasyonda 3 şüpheli, 17 litre etil alkol ve silahlarla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:46
Samsun'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu Gerçekleştirildi

Samsun'da, kaçak ve sahte içki üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Yapılan aramalar sonucunda ekipler, toplamda 17 litre etil alkol, bir adet kurusıkı tabanca ve 10 tabanca fişeği ele geçirdi. Bu bulgular, kaçak içki sektörünün boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen etkin denetimlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Samsun'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde...

Samsun'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan ekipler, 17 litre etil alkol, kurusıkı tabanca ile 10 tabanca fişeği ele geçirdi.

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