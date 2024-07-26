Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Yapılan çalışmalarda, İlkadım ilçesinde bir ikamete baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 ruhsatsız tabanca ve 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyet güçleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Samsun’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 20 tabanca fişeği ele geçirildi.