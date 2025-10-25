Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İkametlerde yapılan aramada, 12 bin 800 doldurulmuş makaron ile 25 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

