Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere baskın yaptı.

Ele Geçirilen Ürünler

Yapılan operasyonda, gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. Bunlar arasında 50 paket sigara, 32 elektronik cihaz, 31 elektronik sigara, 30 puro çakmağı ve 22 parfüm bulunuyor.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında E.K. (43), G.H. (51), E.K. (19) ve O.C. (17) yer aldı. Şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.

Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, gümrük kaçağı 50 paket sigara, 32 elektronik cihaz, 31 elektronik sigara, 30 puro çakmağı ve 22 parfüm ele geçirildi.