Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Milyon 730 Bin Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda büyük miktarda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi; 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 22:49
Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Milyon 730 Bin Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da Büyük Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'da, kaçakçılığa karşı yapılan başarılı bir operasyonda 5 milyon 730 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, alınan istihbarat doğrultusunda İlkadım ilçesinde bir tır durduruldu. Yapılan aramada, büyük miktarda boş makaron bulundu.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Operasyon sonucu, A.A.O. (55), M.K.T. (55), I.Y. (20) ve M.E.B. (23) isimli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 milyon 730 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli...

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 milyon 730 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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