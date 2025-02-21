Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, 170 bin boş makaron ve 350 kg tütün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 20:05
Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da belirlenen iki adrese baskın düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda ekipler, 170 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 350 kilogram tütün ve 7 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi. Bu başarılı operasyonda yakalanan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

Operasyonun detaylarına ilişkin daha fazla bilgi edinilerek, kaçakçılıkla mücadelenin devam edeceği bildirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı....

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 170 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 350 kilogram tütün ve 7 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Becirovic, Türkiye'ye Bosna Hersek'in Toprak Bütünlüğü İçin Teşekkür Etti
2
Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Diyarbakır'da Medya Toplantısına Katıldı
3
İzmir'deki Patlama Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti: 3 Sanık Hakim Karşısında
4
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tshisekedi Telefon Görüşmesi Yaptı
6
Ağrı'daki Kapanan Yol, Paletli Ambulansla Açıldı
7
Trump Zelenskiy'nin Müzakerelerde Olmasını Önemsemiyor

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!