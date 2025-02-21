Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da belirlenen iki adrese baskın düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda ekipler, 170 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 350 kilogram tütün ve 7 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi. Bu başarılı operasyonda yakalanan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

Operasyonun detaylarına ilişkin daha fazla bilgi edinilerek, kaçakçılıkla mücadelenin devam edeceği bildirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 170 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 350 kilogram tütün ve 7 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.