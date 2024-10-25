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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 11:50
Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

Samsun'da gerçekleştirilen büyük çaplı bir kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen istihbaratlar doğrultusunda Bafra, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, toplamda 44 bin 600 gümrük kaçağı boş makaron, 23 bin 600 doldurulmuş makaron, 49 kilogram tütün, 100 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca, 2 sigara sarma makinesi de operasyonda yakalandı.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Gerçekleştirilen operasyonun ardından yakalanan 5 şüpheli, emniyete götürülerek ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan...

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 44 bin 600 gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 23 bin 600 doldurulmuş makaron, 2 sigara sarma makinesi, 49 kilogram tütün, 100 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan...

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 44 bin 600 gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 23 bin 600 doldurulmuş makaron, 2 sigara sarma makinesi, 49 kilogram tütün, 100 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

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