Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 6 milyon 237 bin 916 makaron, 18 gözaltı

Yayın Tarihi: 01.10.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:18
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda 6 milyon 143 bin 160 boş ve 94 bin 756 doldurulmuş makaron olmak üzere toplam 6 milyon 237 bin 916 makaron ele geçirildi.

Diğer ele geçen maddeler arasında 2 bin 669 kilogram kaçak tütün, 410 paket nargile tütünü, 165 paket kaçak pipo tütünü ve 547 bandrol yer aldı.

Ayrıca operasyonda 7 elektronik sigara, 4 elektronik sigara cihazı, 24 elektronik sigara likidi, 5 elektrikli sigara sarma makinesi, kompresör, kuru sıkı tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

