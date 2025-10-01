Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 6 milyon 237 bin 916 makaron, 18 gözaltı

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 6 milyon 237 bin 916 makaron ele geçirildi

18 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda 6 milyon 143 bin 160 boş ve 94 bin 756 doldurulmuş makaron olmak üzere toplam 6 milyon 237 bin 916 makaron ele geçirildi.

Diğer ele geçen maddeler arasında 2 bin 669 kilogram kaçak tütün, 410 paket nargile tütünü, 165 paket kaçak pipo tütünü ve 547 bandrol yer aldı.

Ayrıca operasyonda 7 elektronik sigara, 4 elektronik sigara cihazı, 24 elektronik sigara likidi, 5 elektrikli sigara sarma makinesi, kompresör, kuru sıkı tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

